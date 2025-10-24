ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଜାତିସଂଘ (United Nations) ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ୮୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ (UNSC)ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
କଣ କହିଲେ ଜୟଶଙ୍କର ?
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଜାତିସଂଘରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ। ଜାତିସଂଘରେ ବିତର୍କ ଏବେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ଅଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ।"
ଆଶା ଛାଡ଼ିବାନି
ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଶା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ବହୁପକ୍ଷବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଜାତିସଂଘ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବି ତାହାର ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।
