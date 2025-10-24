ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବ ଆଫ୍ଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନ ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଲିବାନ ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣି ସୀମିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। କୁନାର ନଦୀରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏକ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୱଲାୱି ହିବାତୁଲ୍ଲା ଆଖୁନ୍ଦଜାଦା। ମାସକ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରାମ ଲାଗିଛି।
କିଛି ମାସ ତଳେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା ଭାର
କିଛି ମାସ ତଳେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା ଭାରତ। ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭାରତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା। ଭାରତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ୪ଟି ଚିଠି ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲା। ଏବେ ଆଫ୍ଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନଙ୍କୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପୂର୍ବରୁ ମେ’ ଆରମ୍ଭରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ୩ଟି ଚିଠି ପଠାଇଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।
