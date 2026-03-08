କୋଟ୍ଟାୟାମ: ୧୯୬୫ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ବୀର ଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଲାନ୍ସ ହାବିଲଦାର କେଜି ଜର୍ଜଙ୍କର ୯୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ କେରଳରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ରବିବାର କହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସକାଳୁ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୩୧ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରେ କେରଳରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୬୫ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାତି ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ରେମୋ ଜନ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ କାରଣ ହେତୁ କୋଟ୍ଟାୟାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଜର୍ଜ ୧୯୧୧ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ସେନାର କର୍ପ ଅଫ୍ ସିଗନାଲ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୀର ଚକ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ରରେ ୧୯୬୫ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ୧୯୬୫ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଲଗାତାର ଗୁଳିମାଡ଼ ସମୟରେ ଲାନ୍ସ ହାଭିଲଦାର (ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ଡ) କେଜି ଜର୍ଜ ପାକିସ୍ତାନର ୱାଘା ସେକ୍ଟରରେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗାଯୋଗକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ଓ ୯, ୧୯୬୫ ରାତିରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବ୍ରିଗେଡ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ବାଟାଲିୟନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ଲାଇନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟ୍ଟାୟମରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ନାତି ଜନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳରେ ଥିବା ପରିବାର ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ହେତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇରୁ ବାହାରି ପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଭାରତ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଦୁବାଇରୁ ଫେରିବା ପରେ କୋଟ୍ଟାୟମରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ନାତି କହିଛନ୍ତି।