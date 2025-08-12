ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ସୋମବାର ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାର୍ଟରେ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପରେ ବିହାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ପାର୍ଟିରୁ ମିଳିଛି । ସଂସଦ ଭବନରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ, ହୋଟେଲ ତାଜ ପ୍ୟାଲେସରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଆରଜେଡି, ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ), ଡିଏମକେ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ବୈଠକ କେବଳ ଏକ 'ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ' ନଥିଲା, ବରଂ ଏଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମିସନରେ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଦଳିତ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ହାତେଇବା ଏବଂ ବିହାର ଭଳି ଜାତି ସମୀକରଣ ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଏକତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଏବେ କେବଳ ଜଣେ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ 'ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ' ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଦଳିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜାତିକୁ ଏକାଠି କରି ନିର୍ବାଚନୀ ସମୀକରଣ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବିହାର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜାତି ଭିତ୍ତିରେ ଭୋଟିଂ ଢାଞ୍ଚା ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ଦଳିତ ଚେହେରା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର 'ଦଳିତ କାର୍ଡ' ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣରୁ ତାଙ୍କର ଭାଷାଗତ ଭୁଲ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳିତ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଛବିକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ, ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦଳିତ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଆଶା ରହିଛି।
ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିବାଦ ଅଭିଯାନ ବିହାରର ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ (ଏସଆଇଆର) ଏବଂ କଥିତ 'ଭୋଟ ଚୋରି ମଡେଲ' ବିଷୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାର୍ଟିରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଭୋଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଭୋଟ ଚୋରି ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁହଁ ହୋଇ ଦଳିତ, ପଛୁଆ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଶରଦ ପାୱାର, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ, ଜୟା ବଚ୍ଚନ, ମୀସା ଭାରତୀ, ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭାଡ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ନିଜର ନେଟୱାର୍କକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ, ମେଣ୍ଟର ପରିସରକୁ ନମନୀୟ ରଖି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଏକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।
କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି,ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ନୁହଁନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଭୋଟର ଜାଲିଆତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
