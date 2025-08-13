ପ୍ୟୋଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ: ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ-ଉନ୍ ଏବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ୧୨ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ କିମ୍ ଜୁ-ଏ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ଦୃଢ଼ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି।
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ, କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ଘଟିବାର ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ ଜୁ-ଏଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି। କିମ୍ ଜୁ-ଏଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ, କିମ୍ ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କିମ୍ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେହି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଶିଖାଇଥିଲେ
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗୁପ୍ତଚର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିମ୍ଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମୟ ସହିତ, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଅଧିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହୋଇଯାଇଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି କିମ୍ ଜୁ-ଏ ଫର୍ କଲର ଏବଂ ଡିଜାଇନର ସୁଟ୍ ସହିତ ଚମଡା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ ମା’ ଏବଂ କିମ୍ଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ ୟୋ-ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ ୟୋ-ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିମ୍ଙ୍କ ଝିଅ ଶାସକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା ଚେହେରା ପାଲଟିଛନ୍ତି।
କିମ୍ ଜଙ୍ଗ-ଉନ୍ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ଆଇସିବିଏମ ଲଞ୍ଚ୍ର ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ବାଛିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପରମାଣୁ ଏବଂ ସାମରିକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କିମ୍ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବେ, ଜୁ-ଏଙ୍କୁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେଇ କିମ୍ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖାଉଛନ୍ତି।
ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ୨୦୨୩ ଶେଷ ଭାଗରେ, ଜଣେ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଜଣେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କିମ୍ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
କିମ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କିମ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଯଦିଓ କିମ୍ଙ୍କ ବୟସ ୪୧ ବର୍ଷ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ୧୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ହୃଦ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେହି କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି କମ୍ ବୟସରୁ ଜଣେ ଯୁବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କିମ୍ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି।
