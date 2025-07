ମୁମ୍ବାଇ: ଆଗକୁ ଶୁଭମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ‘କିଙ୍ଗଡମ’। ଫିଲ୍ମରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

‘କିଙ୍ଗଡମ’ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନ ସୀତାରା ଏଣ୍ଟ୍ରଟେନମେଣ୍ଟ ସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। କମ୍ପାନିଜୁଲାଇ ୨୬ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଳାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି



କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (ସିବିଏଫସି) ଏହାକୁ ୟୁ/ଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ୧୨ର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ।

