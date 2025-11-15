Rohini Acharya : ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହେବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜ ତାଙ୍କୁ ପରିବାରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଚପଲରେ ପିଟିବେ।
ଶନିବାର ସଂଧ୍ୟାରେ ରୋହିଣୀ ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋର କୌଣସି ପରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଇ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ରୋହିଣୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାରା ଦେଶ ପଚାରୁଛି ଯେ ଦଳ ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ କାହିଁକି ହାରିଲା? ଯେତେବେଳେ କର୍ମୀମାନେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପଚାରୁଛି ଯେ ଦଳ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜଙ୍କ ନାମ ନେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି, ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଳି ଦିଆଯାଉଛି।"
