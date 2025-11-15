ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଲ୍ ଫଲାହ (Al Falah) ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠକେଇ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଫଆଇଆର ଜାଲିଆତିର ଧାରା ଅଧୀନରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଓଖଲାସ୍ଥିତ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଅଲ୍ ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୋଟିସ ଦେଇଛି, ଏହା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଗଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: AIMIM Offer to Nitish: ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ନିତୀଶଙ୍କୁ ଖୋଲା ଅଫର ଦେଲେ ଓୱାଇସି
ମିଳିଲା ନୂଆ ସୁରାକ
ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ସୁରାକ ମିଳିଛି। ପୁଲିସକୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓରେ ଉମର ଫରିଦାବାଦର ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନରେ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଉଛି । ଉମର ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଏବ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଶାହିନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା।
ସାହିଦା ଆଝାର ସଂପର୍କରେ ଥିଲା ଶାହିନ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶାହିନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ ଆଝାରର ଭଉଣୀ ସାହିଦା ଆଝାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା । ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଏକ ମହିଳା ଶାଖା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା, ସେ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ କିଛିଟା ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବା ସହ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଲାଲୁଙ୍କ ଝିଅ