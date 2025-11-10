ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲା ସୈଫ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ଖୈରପୁର ତାମିଭାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଲିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଭିଡିଓରେ ସୈଫୁଲ୍ଲା କ’ଣ କହିଛି ?
ଭିଡିଓରେ ସୈଫୁଲ୍ଲା ସୈଫ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ, "ହାଫିଜ୍ ସଇଦ ଚୁପ୍ ବସି ନାହାନ୍ତି; ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିହାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : 350 KG RDX : ଟାର୍ଗେଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଥିଲା କି ?
ସୈଫୁଲ୍ଲାର ବଡ଼ ଦାବି
ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ରାଲି ସମୟରେ ସୈଫୁଲ୍ଲା କହିଛି ଯେ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଯାଇଛି, ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜିହାଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Terrorism: ଫରିଦାବାଦ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ୨ଟି AK-47 ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ
ଭିଡିଓରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି
ଭିଡିଓରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଘଟଣା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କାରଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି।