ଫରିଦାବାଦ : ହରିୟାଣାରଫରିଦାବାଦଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତଏକମେଡିକାଲକଲେଜରୁଦୁଇଟି AK-47 ରାଇଫଲ୍ଏବଂପ୍ରାୟ୩୫୦କିଲୋଗ୍ରାମବିସ୍ଫୋରକଜବତକରାଯାଇଛି।ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରପୁଲିସଚଢଉ କରି ଏସବୁକୁ ଜବତ କରିଛି।କଶ୍ମୀରରୁଗିରଫହୋଇଥିବାଅନ୍ୟଜଣେଡାକ୍ତରରସୂଚନାଆଧାରରେପୁଲିସଫରିଦାବାଦରେକାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଗ୍ରହଣକରିଛି।
କିଛିଦିନ ତଳେଅନନ୍ତନାଗରସରକାରୀମେଡିକାଲକଲେଜରେଡାକ୍ତରଆଦିଲରଲକରରୁଏକ AK-47 ରାଇଫଲ୍ଜବତକରାଯାଇଥିଲା।ଆଦିଲରଗିରଫଦାରୀପରେତାର ସୂଚନା ଆଧାରରେଅନ୍ୟଜଣେଡାକ୍ତରଙ୍କୁମଧ୍ୟଅଟକରଖାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Press Meet State Bjp President: ନୂଆପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ କରିବୁ: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ
ଡାକ୍ତରଆଦିଲର ଜୈଶ୍ ଲିଙ୍କ୍ ?
କିଛିଦିନପୂର୍ବରୁଶ୍ରୀନଗରରେଆତଙ୍କବାଦୀସଂଗଠନଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦରପୋଷ୍ଟରଲଗାଇବାଅଭିଯୋଗରେସାହାରନପୁର (ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ)ରେଗିରଫହୋଇଥିବାଡାକ୍ତରଆଦିଲକୁ ନେଇପୁଲିସତଦନ୍ତଆରମ୍ଭହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଆଦିଲଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରଅନନ୍ତନାଗରସରକାରୀମେଡିକାଲକଲେଜରେରେସିଡେଣ୍ଟଡାକ୍ତରଭାବରେକାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିଲା।ଗିରଫଦାରୀପରେ, ପୁଲିସତାରପୁରୁଣାଲକରଖୋଜିବାସମୟରେଏକ AK-47 ରାଇଫଲ୍ଜବତକରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Donald Trump : ପ୍ରତି ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ଡଲାର ଦେବି