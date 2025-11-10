Donald Trump : ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ (ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ) ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ପରିମାଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଟାରିଫ୍ ରାଜସ୍ୱରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ଟାରିଫ୍ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ!" ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ଦେଶ ପାଲଟିଛି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବହୁତ କମ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Bangladesh : ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପଛରେ କ୍ଲିଣ୍ଟନ !
ଟାରିଫରୁ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର କରିଛି ଆମେରିକା
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ୍ ରୁ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଯାହା କେବଳ ୩୭ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ଜାତୀୟ ଋଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭାଂଶ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟ (ଉଚ୍ଚ-ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟତୀତ) ଶୀଘ୍ର ଅତି କମରେ ୨୦୦୦ ଡଲାର ପାଇବେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Pakistan : ସେନା ହେବ ସର୍ବେସର୍ବା, ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଶାହବାଜ