ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଶେଷ ହେବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ । ବିଦାୟୀ ବର୍ଷରୁ ଏକପ୍ରକାର ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଲାଣି ଦିନ, ବିଦାୟ ନେଲେଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଡିଗଲାଣି ବି ବର୍ଷର ଶେଷ ସଞ୍ଜ, ମାଡି ଆସିଲାଣି ଶେଷ ରାତି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ମୁକସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅନେକ । ବର୍ଷ ୨୦୨୫ର ପୃଷ୍ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇସାଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସକାଳ ନେଇ ଆସିବାର ଆଶା । ରାତି ପାହିବ ନୂଆ ସକାଳ ହେବ, ନୂଆବର୍ଷ ଏ ଭାରତରେ ପାଦ ଥାପିବ ।
#WATCH | Odisha: Visuals of the last sunset of the year 2025 from Shree Jagannatha Temple, Puri. pic.twitter.com/V7MPfnPVok— ANI (@ANI) December 31, 2025
ନୀଳଚକ୍ର ଆଢୁଆଳରେ ଅସ୍ତଗଲେ ରବି
ପୁରୁଣା ବର୍ଷରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକାଶରୁ ଅସ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ରବି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପୁନଶ୍ଚ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆସିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।
#WATCH | West Bengal: Visuals of the last sunset of the year 2025 from the iconic Howrah Bridge. pic.twitter.com/u3TUduwAsU— ANI (@ANI) December 31, 2025
ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ହାଉଡା ବ୍ରିଜ କଡରେ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ମଜା ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
#WATCH | Uttarakhand: As the Sun begins to dip below the horizon, it marks the last sunset of the year 2025.— ANI (@ANI) December 31, 2025
Visuals from Mussoorie's Lal Tibba Sunset Point pic.twitter.com/GlOXlWMfVG
ଆସାମ ଆକାଶରେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରରେ ମେଘାଚ୍ଛନ ଆକାଶରେ ବିଦାୟ ନେଲେ ରବି । ମଧ୍ଯପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆଦି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି । ଆଉ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବ ମଣିଷ... ଧିରେଧିରେ ସରିଆସୁଛି ବର୍ଷ । ବିଦାୟୀ ବର୍ଷ ୨୦୨୫କୁ ଅଲବିଦା କହିବାକୁ ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି…
#WATCH | West Bengal: Visuals of the last sunset of the year 2025 from Gajoldoba, Jalpaiguri. pic.twitter.com/SBRC71ghxV— ANI (@ANI) December 31, 2025