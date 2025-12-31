ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆ ବର୍ଷର ଆଗମନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା। ବିଶ୍ୱ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୃଷ୍ଠା ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ସହରର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍କାଏ ଟାୱାର ଉପରେ ଆକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା। ସହରର ଆକାଶରେଖାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସ୍କାଏ ଟାୱାର, ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ସବର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ୨୪୦ ମିଟର (୭୮୭ ଫୁଟ) ସ୍କାଏ ଟାୱାରର ବିଭିନ୍ନ ମହଲାରୁ ୩,୫୦୦ ଆତସବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱୀପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତରେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା
ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାରତରେ ଦେଖାଦେବ ୨୦୨୬। ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ, ଗୀତ ଗାଇବା, ଖେଳ ଖେଳିବା, ନାଚ କରିବା ଏବଂ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଭଳି ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍, ସିନେମା ହଲ, ରିସର୍ଟ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଯିବ ଭିଡ଼। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବେ। ବାର୍ତ୍ତା, ଶୁଭେଚ୍ଛା କାର୍ଡ ଏବଂ ଉପହାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଭଳି ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଲାଇଭ୍ କନ୍ସର୍ଟ ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ମଜାଦାର ଅବସରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଧାରଣା ହେଉଛି ବିଗତ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅାଲୋକର ଛାଉଁଣି ମେଲିଲାଣି। ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ ଦୋକାନ, ମିଠା ଦୋକାନର ଭିଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଲାଣି।
