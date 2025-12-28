ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାତିସାରା ଚଢ଼ଉ କରି ଶହ ଶହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ୬୬୦ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ଆଘାତ ୩.୦ ଅଧୀନରେ ଏକ ଆଗୁଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଡଜନାଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ବେଆଇନ ମଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମନ୍ୱିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମିଳିତ ଅପରେସନ କରିଥିଲା। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୮୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟ, ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଜୁଆ ଆକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ୨,୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଯୁଗ୍ମ ପୁଲିସ କମିସନର (ସୁରକ୍ଷା) ଏସ୍କେ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅପରାଧମୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅପରେସନ୍ ଆଘାତ ୩.୦ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୫ ଜଣ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ୧୦ ଜଣ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ, ବିଶେଷକରି ଡ୍ରଗ୍ ବେପାରୀ, ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରେତା, ଜୁଆଡ଼ି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା। ଅପରାଧୀ ଓ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରିମିନାଲଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଯୁଗ୍ମ ପୁଲିସ କମିସନର କହିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ୬୬ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ୬୬ଟି ଗିରଫଦାରୀ କରିଥିଲା। ଜବତ ମଧ୍ୟରେ ୨୪ଟି ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଓ ୪୪ଟି ଛୁରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ୨୨,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ କ୍ୱାର୍ଟର ବେଆଇନ ମଦ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଅଭିଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ପିଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଭିଯାନ ଗାଡି ଚୋରି ନେଟ୍ୱର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଯେପରି କେହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଟୋ ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୩୧ଟି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଓ ଗୋଟିଏ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜୁଆ ନିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅତି କମ୍ରେ ୩୦ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୮ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ ୨.୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୩୫୦ଟି ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି।