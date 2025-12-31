ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ଭାରତୀୟ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଖୁବ ଭଲ ସମୟ ଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଦର୍ଶକମାନେ ଅପରାଧ, ରାଜନୀତି, ପାରିବାରିକ ନାଟକ, କମେଡି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାହାଣୀର ଭରପୁର ମଜା ନେଇଥିଲେ । କିଛି ପୁରୁଣା ହିଟ୍ ଶୋ’ ନୂତନ ସିଜିନ୍ ସହିତ ଫେରି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା।
ଦି ବ୍ୟାଡ଼ସ ଅଫ ବଲିଉଡ଼
ଏହି ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବୋଲ୍ଡ ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା " ଦି ବ୍ୟାଡ଼ସ ଅଫ ବଲିଉଡ଼ "। ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସହେର ବାମ୍ବା ଏବଂ ମୋନା ସିଂହଙ୍କ ଅଭିନୟ ଶୋ’କୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଥିଲା, ଯାହା ଶୋ’ର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ଦ ଫାମିଲି ମେନ ୩
ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ "ଦ ଫାମିଲି ମେନ ୩" ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା। ଏଥର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତିୱାରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଟିଳତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଗଭୀରତା ସହିତ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଡ଼ବା କାର୍ଟେଲ
ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲର "ଡ଼ବା କାର୍ଟେଲ" ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଶବାନା ଆଜମୀ, ଶାଲିନୀ ପାଣ୍ଡେ, ଜ୍ୟୋତିକା ଏବଂ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଜାଦାବତ କାହାଣୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ଡବା ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୃହିଣୀ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କ ଚଲାଉଥିବା କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ରାଣା ନାଇଡୁ ୨
ରାଣା ଦଗୁବତୀ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟେଶ ଦଗୁବତୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରଥମ ସିଜିନ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ହିଂସାତ୍ମକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲା । କୃତି ଖାରବନ୍ଦାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲେଖା ଏହାକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥିଲା।
ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ ୨
କାଜୋଲ୍ ଏବଂ କୁବ୍ରା ସୈତଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଆଇନଗତ ଡ୍ରାମା ସିରିଜ୍ ଏହାର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ମୋଡ଼ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। କାଜୋଲଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିତ୍ରଣ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବହୁସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ରଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଏହି ସିରିଜ୍ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିଲା।
ବ୍ଲାକ୍ ୱାରେଣ୍ଟ
ଜାହାନ କପୁରଙ୍କ "ବ୍ଲାକ୍ ୱାରେଣ୍ଟ" ଏହାର ସସପେନ୍ସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧ ଥ୍ରୀଲର ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ମିଶନ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଜାହାନ କପୁରଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ଏହାକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
ରୟାଲ୍ସ
ଈଶାନ ଖଟ୍ଟର ଏବଂ ଭୂମି ପେଡନେକରଙ୍କ ନୂତନ ଯୋଡ଼ି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତା, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର କାହାଣୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ନାଟକୀୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ଏହାକୁ ବର୍ଷର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଧାରାବାହିକରେ ପରିଣତ କରିଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମ୍ସ ୩
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମ୍ସ ୩ ରେ ଶେଫାଲି ଶାହ ଏବଂ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏହାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା । ଏହି ସିନେମା ନ୍ୟାସନାଲ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା ।
ମହାରାଣୀ ୪
ଏହି ସିଜିନରେ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆଦର୍ଶଗତ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦର୍ଶକ ବ୍ୟାପକ ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, "ମହାରାଣୀ" ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ନାଟକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ପଞ୍ଚାୟତ ୪
ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ରଘୁବୀର ଯାଦବ ଏବଂ ନୀନା ଗୁପ୍ତା ଅଭିନୀତ ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ଏହାର ସରଳ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ଏବଂ ନୀରବ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି। ଚତୁର୍ଥ ସିଜିନରେ କାହାଣୀଟି ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫୁଲେରା ଗାଁର ପରିବେଶ ସେହିପରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ରହିଛି।