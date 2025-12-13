Lawrence Vishnoi : "ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯"ର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଭୋଜପୁରୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ପବନ ସିଂହଙ୍କୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ସେ "ବିଗ୍ ବସ୍"ରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଲ୍ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କଲର ନିଜକୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ହରି ବକ୍ସର ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପବନ ସିଂହଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି।
ଧମକ ପାଇବା ପରେ, ପବନ ସିଂହଙ୍କ ଦଳ ଏକ ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହରି ବକ୍ସର ଏବେ ଏକ ଅଡିଓ ମେସେଜ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମେସେଜ୍ ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପବନ ସିଂହଙ୍କୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧମକ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମେସେଜ୍ ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ପବନ ସିଂହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରିପାରନ୍ତି।
ହରି ବକ୍ସର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପବନ ସିଂହ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତିୁ, କିନ୍ତୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରୁ କୌଣସି ଧମକ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଆମେ ଯାହା କରୁ, ଆମେ ତାହା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କରୁ। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା କାହାକୁ ଆମେ ଧମକ ଦେବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକେ-୪୭ ଗୁଳିରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବୁ।