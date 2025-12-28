Operation Sindoor : ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ ଦାରଙ୍କ ବୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) କେଜେଏସ୍ ଢିଲୋନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ଅତିକମରେ ୫୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରାଣ ହରେଇଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସାକ ଦାର ଜଣେ ପୁରୁଣା ମିଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ସମା ଟିଭି ୱେବସାଇଟ୍ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୩୮ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
କେଜେଏସ ଢିଲୋନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ୧୩୮ ଜଣଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ ୪୦୦ରୁ ୫୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା କହିବା ବାସ୍ତବତା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ । ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନୂର ଖାନ ବାୟୁସେନା ଘାଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଗାରଟି ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ କ୍ଷତିର ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମିଛ କହିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।"