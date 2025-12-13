ହାଇଦ୍ରାବାଦ : ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଫୁଟବଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ଲିଓନେଲ ମେସି ଏବେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ (GOAT India Tour 2025) ଅଛନ୍ତି । ୧୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। କୋଲକାତାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ଜର୍ସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଫୁଟବଲ ତାରକା ଲୁଇସ୍ ସୁଆରେଜ୍ ଏବଂ ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡି ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ମେସିଙ୍କ ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।

ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଡକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତିନି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲେ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି, ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡି ପଲ୍ ଏବଂ ଲୁଇସ୍ ସୁଆରେଜ୍ ସହିତ ଚାଲିବା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ଏକ ଫଟୋସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଟୋରେ, ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଟି-ସାର୍ଟ ଉପହାର ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।