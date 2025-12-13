Pakistan : ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ସେନା ଏବଂ ଆଇଏସଆଇର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, କ୍ଷମତାର ଲଗାମ ସେନା ଓ ଆଇଏସଆଇ ହାତରେ ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ନେତା ଏହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମରିକ ଏବଂ ISI ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Accident: ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯାଇ ନିଜେ ଶବ ପାଲଟିଗଲେ ଯୁବକ
ସିଆଲକୋଟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଖୱାଜା ଆସିଫ୍ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୭ରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବତନ ଆଇଏସଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କୁ ୧୫ ମାସର ବିଚାରରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ।
ଏହା ସବୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଥିଲା
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ହଟାଇବା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ଏବଂ ପରେ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ରାନ ବୋଲି କହି କହିଥିଲେ ଯେ ଫୈଜ ହମିଦ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୮ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଖୱାଜା ଆସିଫ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଟିଆଇ ସରକାର ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏସଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଫୈଜ ହମିଦ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଏବଂ ଜେଲରେ ରଖିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭାର୍ଥୀ ଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Lawrence Vishnoi : ପବନ ସିଂଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇନୁ : ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ
ଖାୱାଜା ଆସିଫ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫୈଜ ହମିଦଙ୍କ ଆଇଏସଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ, ସଂସଦକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ପରଦା ପଛରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିଲା।