ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି (ବିଏସ୍ପି)ର ସଭାପତି ମାୟାବତୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମରେ ପର୍ବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ନାନ ଭଳି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶାସନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଗତ ଛଅ ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ମାୟାବତୀ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଘଟଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ବିପଦ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଧର୍ମ-ରାଜନୀତିକୁ ପୃଥକ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ବିଏସପି ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଆଇନ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରକୃତ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତେଣୁ, ରାଜନୀତିକୁ ଧର୍ମଠାରୁ ଓ ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତିଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଏହା ସଠିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ନୀତି ସହିତ କରାଯାଏ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ବିନା ସମଗ୍ର ସମାଜର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତିକ୍ତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ସେତେ ଭଲ।
ଘଟଣା କ’ଣ ?
ଜାନୁଆରି ୧୮ ତାରିଖରେ, ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ , ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ରୋକି ଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା, ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପାଲକିରେ ବସି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜିଦ୍ ମେଳାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ, ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ନଥାନ୍ତା।