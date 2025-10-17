ଆଣ୍ଟୱର୍ପ : ବହୁକୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଏନବି (PNB) ଠକେଇର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ପଳାତକ ମେହୁଲ ଚୋକସି (Mehulchoksi) ସମ୍ପର୍କରେ ବେଲଜିୟମର ଏକ କୋର୍ଟରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଆଣ୍ଟୱର୍ପ କୋର୍ଟ ଚୋକସିଙ୍କ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଦାବି ବୈଧ ଏବଂ ବେଲଜିୟମ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫଦାରୀ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଏଜେନ୍ସି, ସିବିଆଇ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ବିଜୟ ହୋଇଛି।
ଯଦିଓ ଚୋକସିଙ୍କ ଓକିଲମାନେ କୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତେଣୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ପଠାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ମୋଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଚୋକସିଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୧, ୨୦୨୫ ରେ ଆଣ୍ଟୱର୍ପ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେ ଗତ ଚାରି ମାସ ଧରି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜାମିନ ଆବେଦନ ବେଲଜିୟମ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୋକସିଙ୍କ ପଳାୟନର ବିପଦ ପ୍ରକୃତ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିଥାଏ।