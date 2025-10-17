ଗାନ୍ଧିନଗର : ଗୁଜରାଟରେ (Gujarat Cabinet) ଆଜି ଶପଥ ନେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସଂଘଭିଙ୍କୁ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୋଟ ୨୬ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ତାଲିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ରଖିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସାଂଘଭିଙ୍କୁ ଗୃହ, ପୋଲିସ ଗୃହ, ଜେଲ୍, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା, ଗ୍ରାମ ରକ୍ଷୀ, ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ନିଷେଧ ଏବଂ ଅବକାରୀ, ପରିବହନ, ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ, କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମନ୍ତ୍ରୀ କାନୁଭାଇ ମୋହନଲାଲ ଦେଶାଇ ଅର୍ଥ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ନଗର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହୃଷୀକେଶ ଗଣେଶଭାଇ ପଟେଲ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବିଧାନସଭା ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଭାବା ରବିନ୍ଦ୍ରସିଂ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେହିପରି, ଜିତେନ୍ଦ୍ରଭାଇ ସାଭଜିଭାଇ ଭାଗାନିଙ୍କୁ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ, ସମବାୟ, ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି। କୁନୱାରଜିଭାଇ ମୋହନଭାଇ ବାଭାଲିଆଙ୍କୁ ଶ୍ରମ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି, ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
