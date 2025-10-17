ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ଦିନ ଆଜି ଥିବାବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। କିଛି ଆସନରେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନର ସାଂଗଠନିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କହଲଗାଓଁ ଏବଂ ବିହାର ସରିଫ ସମେତ ଅନେକ ଆସନରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢ଼େଇ ହେବ।
ଆରଜେଡି (RJD) କହଲଗାଓଁ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ରଜନୀଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରବୀଣ କୁଶୱାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସିପିଆଇର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶିବ ପ୍ରକାଶ ଯାଦବ ବିହାର ସରିଫରୁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆସନରୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ଲାଲଗଞ୍ଜ ଆସନରେ ଆରଜେଡିର ଶିବାନୀ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଆଦିତ୍ୟ ରାଜା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି କଂଗ୍ରେସ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା | ଏଥିରେ ୪୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜେଶ ରାମ (କୁଟୁମ୍ବା) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ(Congress) ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ (କାଡୱା)ଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଆରଜେଡି ସମେତ ଅନ୍ୟ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆରଜେଡି ଅନେକ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛି।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ଆଜି (୧୭ ଅକ୍ଟୋବର) ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ଯାଏଁ ଅଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରେ ଗଣତି ହେବ।