ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଭାବା ଜାଡେଜା ଏବେ ଆଉ କେବଳ ଜଣେ ବିଧାୟକ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି । ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଛି। ରିଭାବା ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷା (ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ)ର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି | ଆଉ ଏନେଇ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଧିକ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଭାବାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଏବଂ ତୁମର ସଫଳତା ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ତୁମର ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ସଫଳତା ପାଇଁ କାମନା କରୁଛି।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Gujarat Cabinet : ଗୁଜରାଟର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ
ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ରିଭାବା ଜାଡେଜା(Rivaba Jadeja) ସମେତ ୨୫ ଜଣ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ରିଭାବା ଜାଡେଜା ୨୦୧୯ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୨ ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜାମନଗର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୬ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ |
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: NBW: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ମାମଲା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତl ନାଁରେ ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ
ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଜାଡେଜା ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବ। ଜାଡେଜା(Jadeja) ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।