ପାଟ୍ନା: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ "ଭୋଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି" ବୋଲି ରାହୁଲ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ମୋଦୀ ନାଚିପାରନ୍ତି
"ଯଦି ତୁମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ତୁମର ଭୋଟ୍ ବଦଳରେ ନାଚିବାକୁ କୁହ, ତେବେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚିବେ," ଗାନ୍ଧୀ ମୁଜାଫରପୁରରେ ଆରଜେଡି ନେତା ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଏପରି କହିଥିଲେ।
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବାକି ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ବିହାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଛଟ୍ ପୂଜାକୁ ନେଇ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ଯମୁନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ "ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ" ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ।
"ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯମୁନା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଛଟ୍ ପୂଜା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଚାହାଁନ୍ତି," ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି।
ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଚୋର କହିଲେ ରାହୁଲ
ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତାଙ୍କର "ଭୋଟ୍ ଚୋରି" ଅଭିଯୋଗକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ସମାନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇପାରେ।
"ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହରିୟାଣାରେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ବିହାରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ," ବୋଲି କହି ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
