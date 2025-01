ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ସାହିବାବାଦ ଏବଂ ନୂଆ ଅଶୋକ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ ନମୋ ଭାରତ କରିଡରର ୧୩ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶରଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୧୧ଟାରେ ହିଣ୍ଡନ ଏୟାରବେସରୁ ସାହିବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାହିବାବାଦ ଆରଆରଟିଏସ ଷ୍ଟେସନରୁ ନୂଆ ଅଶୋକ ନଗର ଆରଆରଟିଏସ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏହି ପିଲାମାନେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ରକଳା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମିରଟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବ। ଏହା କେବଳ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସୁରକ୍ଷା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ଉଚ୍ଚ ଗତି ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଏହି ନୂତନ ସଂଯୋଗରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୪ର ଜନକପୁରୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨.୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୪ର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଂଶ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବ |

#WATCH | Sahibabad, UP: Prime Minister Narendra Modi to undertake a ride in Namo Bharat Train from Sahibabad RRTS Station to New Ashok Nagar RRTS Station. (Source: DD News) pic.twitter.com/CBRIF5Nj94

ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଦ୍ବାରା ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର କୃଷ୍ଣା ପାର୍କ, ବିକାଶପୁରୀ ଏବଂ ଜନକପୁରୀ ପରି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ୨୬.୫ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରିଥାଲା-କୁଣ୍ଡଲି ବିଭାଗର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ପର୍ଯ୍ୟାୟ- ୪ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୬୨୩୦କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ରିଥାଲାକୁ ହରିୟାଣାର କୁଣ୍ଡଲି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦଢ଼ କରିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ସିଏଆରଆଇ) ର ନୂତନ କୋଠାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ନୂତନ କୋଠା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଓପିଡି, ଆଇପିଡି ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ଲକ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିବ। ଯାହା ରୋଗୀ ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

#WATCH | Sahibabad, UP: Prime Minister Narendra Modi met school children as he took a ride in Namo Bharat Train from Sahibabad RRTS Station to New Ashok Nagar RRTS Station.



(Source: DD News) pic.twitter.com/diwkb0bRRh