ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ, AIMIM ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓୱାଇସି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହା କରିପାରିଲେ,ମୋଦୀ ଜୀ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି। ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ୨୬/୧୧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଚିତ୍। ଆପଣଙ୍କର ୫୬ ଇଞ୍ଚ ଛାତି ଦେଖାନ୍ତୁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Trump Warn Latin America Countries: ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ଏବେ ମେକ୍ସିକୋ,କ୍ୟୁବା ଆଉ କଲମ୍ବିଆ ପାଳି, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଦେଲେ ଧମକ
ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି AIMIM ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ସେନା ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ଅପହରଣ କରି ଆମେରିକା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନରୁ ୨୬/୧୧ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଭାରତ ଆଣନ୍ତୁ
ଯଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ଅପହରଣ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ୨୬/୧୧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଭାରତକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣ ବି କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି, ମୋଦୀ ଜୀ। ଆପଣଙ୍କର ୫୬ ଇଞ୍ଚ ଛାତି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
VIDEO | Mumbai: "If Trump can send his forces and capture the Venezuelan leader (referring to Venezuelan President Nicolas Maduro), then why can't PM Modi send our army to Pakistan and capture the attackers of 26/11 Mumbai terror attack Masood Azhar, if Trump can do it, so can… pic.twitter.com/td1inarkfM— Press Trust of India (@PTI_News) January 4, 2026
ଭାରତ ସରକାର ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି
ଭାରତ ସରକାର ଶନିବାର ରାତିରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୀମିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
୩୦ ମିନିଟ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜାନୁଆରି ୩ ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ୍ରେ ଅତି କମରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସାତ ଥର ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Delta Force Military Action: ବିନ୍ ଲାଡେନଠାରୁ ବାଗଦାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ... ଆମେରିକା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେଲ୍ଟା ଫୋର୍ସ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଥିଲା ଶକ୍ତି, ଏବେ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଧରିଲା
ଏହା ପରେ, ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ ମାଦୁରୋଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।