ୱାସିଂଟନ: ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପେଣ୍ଟାଗନ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ବିରାଟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଶ୍ୱର ୧୬୦ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୈନିକମାନେ କେବଳ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉଭା ହେଉଥିବା ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା।
ଏକ ସିନେଟ୍ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ, ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲାନେଭ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସାହସୀ ସୈନିକମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇରାନ ତଥା ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନରାତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଶତ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ଆଡମିରାଲ ଜେମ୍ସ କିଲବି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ନୌସେନା ଏବେ ଏହାର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ମରାମତିରେ ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାୟୁସେନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ନୂତନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ କଠୋର ତାଲିମ ଦେଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବି-୨୧ ବୋମାବର୍ଷୀ ଭଳି ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ବିମାନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଉପାଦାନ ପାଲଟିଛି।
ମହାକାଶ ବାହିନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ, ମହାକାଶର ଭୂମିକା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସତର୍କତା, ସଠିକତା ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ମହାକାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ, ଉନ୍ନତ ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଗତିବିଧିକୁ ସମୟାନୁସାରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ, ମାରିନ୍ କର୍ପସ ଏବଂ ଆମେରିକା ନୌସେନା ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେରିକାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ପୁରୁଣା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମରାମତି ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସର ଗୁରୁତର ଅଭାବ ସମେତ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ଏହି ମୌଳିକ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ସାମରିକ ବାହିନୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପେଣ୍ଟାଗନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ଏହି ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।