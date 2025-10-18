ମାପୁଟୋ: ମୋଜାମ୍ବିକର ବେଇରା ବନ୍ଦର ଉପକୂଳରେ କ୍ରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କରର କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଲଞ୍ଚ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଜାମ୍ବିକରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିସନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ
ଶୁକ୍ରବାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜାହାଜକୁ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିୟମିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୋଟ ୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାଟି ବେଇରାର ଜଳରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ସେଥିରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ : ଓଲଟିଲା ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗା, ୪ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୫ ମୃତ
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଡିତ କିଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖୋଜ୍ଖବର ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିସନର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି। ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ୍ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିସନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନହାନୀ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ
"ବେଇରା ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାଣହାନି ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। କମିସନ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି," ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୋଡମପେଟା ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ଜଣେ ନିଖୋଜ
ହାଇ କମିଶନ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଇରାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।
Tags : Boat | dead | India | Mozambique