ୱାଶିଂଟନ: ଟେସଲା ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ସିଇଓ ତଥା ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ ଏକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଉଇକିପିଡ଼ିଆକୁ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନି ଏହାର ନାମ ଉଇକିପିଡ଼ିଆରୁ ଡିକିପିଡ଼ିଆକୁ ବଦଳାଇବା ନେଇ ମସ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଯଦି ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଏହା କରେ ତେବେ ମସ୍କ ୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୮୫୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଅଛି, ଯଦି ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଚାହୁଁଛି, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାୟ ୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ।

ଏହି ଅଫର ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମସ୍କଭ୍କର ଏହି ଅଫର ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ଟୁଇଟର ଜବାବ ଦେଇ ନିଜେ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା।

ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଫର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଏହି ଅଫର ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଅଫର ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ସମୟ କହିବ ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ମସିହାରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଉଇକିପିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ମସ୍କ ଉଇକିମିଡ଼ିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଉଇକିମିଡ଼ିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି କେହି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି?

Have you ever wondered why the Wikimedia Foundation wants so much money?



It certainly isn’t needed to operate Wikipedia. You can literally fit a copy of the entire text on your phone!



So, what’s the money for? Inquiring minds want to know …