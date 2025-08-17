ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୪୦ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୩୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁନେର, ସ୍ୱାତ, ଶାଙ୍ଗଲା, ବଟ୍ଟାଗ୍ରାମ, ବାଜୌର ଏବଂ ମାନସେହରା ସମେତ ମୋଟ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ରିଲିଫ୍ କର୍ମୀମାନେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଘରର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଆଉ ୬୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ବୁନେରରେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜା
ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ମେଘ ଫାଟିବା ଯୋଗୁ ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ୟାରେ ଅନେକ ଘର ଭାସି ଯାଇଥିଲା।
ବୁନେରର ଡେପୁଟି କମିସନର କାଶିଫ କୟୁମ କହିଛନ୍ତି, ରିଲିଫ୍ ଦଳ ପୀର ବାବା ଏବଂ ମଲିକପୁରା ଗାଁରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ପାଣି ଶହ ଶହ ପଥର ବୋହି ଆଣି କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲା। ବନ୍ୟା କେବଳ ପାଣିର ନଥିଲା ବରଂ ପଥରର ବନ୍ୟା ଥିଲା। ବୁନେରର ପୀର ବାବା ଗାଁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୬୦ରୁ ୭୦ଘର ଭାସି ଯାଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରବିବାରଠାରୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀର ବାବା ଗାଁର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣି କମିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଜମା ହୋଇ ରହିଛି।
ବୁନେରର ଡାକ୍ତର ମହମ୍ମଦ ତାରିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପିଲା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସେହି ସମୟରେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ଅମିନ ଗଣ୍ଡାପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ସମେତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମରାମତି କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ପ୍ରାୟ ୫୪୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଗଣ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଦେଶ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ,ଯେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୩୫୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶନିବାର କଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଚୋସୋଟି ଗାଁରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ଡଜନ ଡଜନ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ବନ୍ୟା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୪,୦୦୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ଭାରତର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ପରଠାରୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୩,୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ତରବେଲା ଡ୍ୟାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳା ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ୬୮ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଛଡାଯାଇଥିବା ଜଳ ପରିମାଣ ୫୦ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
