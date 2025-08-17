ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମିନ୍ (ଏଆଇଏମଆଇଏମ) ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଏନସିଇଆରଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇତିହାସକୁ ରୀତିମତ ଭାବରେ ବିକୃତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ନେତା ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଫଜଲୁଲ୍ ହକ୍ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ସ୍କୁଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ହଟାଇବା ଉପରେ ଓୱାଇସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି,ଆପଣ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ, ମୁଖାର୍ଜୀ କ୍ୟାବିନେଟର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ଏହା ଇତିହାସ। ଏହାକୁ କାହିଁକି ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଉଛି? ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନାଗରିକ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବସ୍ତି ବିରୋଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ (ରୋଲାଟ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ୧୯୧୯ରେ ରୋଲାଟ୍ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆରଏସଏସର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣିଶୁଣି ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆପଣ ଚୟନିତ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କପଟ ଦେଖାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ କୌଣସି ଆଦର୍ଶଗତ ଆବରଣ ବିନା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ସେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆରଏସଏସର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶପଥ ଏବଂ ମୌଳିକ ନୀତି ବିଷୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ମହାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଶିଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏନସିଇଆରଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଓୱାଇସି କହିଛନ୍ତି। ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବିଜେପି ସର୍ବଦା ଇତିହାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଏଜେଣ୍ଡା ହୋଇଛି। ଏଆଇଏମଆଇଏମ ମୁଖ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ଏନସିଇଆରଟି ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାମସୁଲ ଇସଲାମଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 'ମୁସଲିମସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ୍ ପାର୍ଟିସନ୍' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍।
ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ ଏହି ମିଛ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ, ୨ ରୁ ୩ ପ୍ରତିଶତ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। କେବଳ ଜମିଦାର ଏବଂ ଜାଗିରଦାର ଭଳି ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବିଜେପି ଦେଶର ବିଭାଜନ ପାଇଁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁସଲମାନ କିପରି ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଳାଇଗଲେ, ପଳାଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ମାଣରେ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରାଜନୀତିକରଣ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
