ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନବାବ ମଲିକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେପିର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି ମାନଖର୍ଦ ଶିବାଜୀ ନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନବାବ ମଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ମହାୟୁତିର ଏକ ଅଂଶ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କର ଶିବସେନା ସୁରେଶ ପାଟିଲଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ଏହା ପରେ ବିଜେପି ସୁରେଶ ପାଟିଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଫଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତି ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଯାଇଛି।

ନବାବ ମଲିକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଆଶିଷ ଶେଲାର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଆମେ ବିଶ୍ବାସ କରୁ ଯେ ମହାୟୁତିର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି।

ଆଶିଷ ଶେଲାର କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏନସିପିର ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବାବ ମଲିକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଡାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଏହା କହି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ନବାବ ମଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ।

#MaharashtraElection2024 | NCP fields Nawab Malik from Mankhurd Shivaji Nagar Assembly constituency.



Mumbai BJP chief Ashish Shelar says, "BJP's stand on this issue is very clear. We are of the view that all the partners in Mahayuti have the right to declare their own… pic.twitter.com/HdzieNuS5L