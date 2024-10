ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏନସିପି ନେତା ନବାବ ମଲିକ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ସହଯୋଗୀ ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ?

ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, ଦାଉଦର ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶିଷ ଶେଲାର ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି।ସେମାନେ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମିଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶପ୍ରେମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ନବାବ ମଲିକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍‌ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି।

ଏନସିପି ନେତା ନବାବ ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ମାନଖୁର୍ଦ ଶିବାଜୀ ନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏନସିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୋର ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏବି ଫର୍ମ ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୫୫ରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏନସିପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଟେ।

