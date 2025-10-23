ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଭାରତୀୟ ଜାଭଲିନ୍ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଏବେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଭାବେ ଜାଣିବେ ।
ବୁଧବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଦରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ତାରିଖରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀରଜଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ସେନାରେ ସମ୍ମାନଜନକ କମିସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh today conferred the Honorary rank of Lt Col in #TerritorialArmy upon @Olympics champion @Neeraj_chopra1 during a pipping ceremony at South Block, New Delhi.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 22, 2025
Shri Rajnath Singh hailed Lt Col (Hony) Neeraj Chopra as an epitome of perseverance,… pic.twitter.com/qubsh97xxc
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଦ ପାଇବା ପରେ ନୀରଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୀରଜ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଠାରୁ ଅଧିକ। ଏହା ମୋ ଦେଶ ପ୍ରତି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋତେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲର ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସେନାକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଗର୍ବିତ। ଜୟ ହୀନ୍ଦ।"
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ‘ନୀରଜ ଜଣେ ମହାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତି ସୈନିକ ।’
