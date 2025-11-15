Bihar Elections : ବିହାରରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଏନଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ବିନୋଦ ତାଓ୍ବଡ଼େ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ଏବଂ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୨୨ ପୂର୍ବରୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ।
ସେପଟେ ଜେଡିୟୁ ନେତା ଲଲନ ସିଂ ଓ ସଂଜୟ ଝା ମଧ୍ୟ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।
AIMIM Offer to Nitish: ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ନିତୀଶଙ୍କୁ ଖୋଲା ଅଫର ଦେଲେ ଓୱାଇସି
ସୋମବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ନୀତୀଶ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର ସୋମବାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଅନୁସାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବର ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ସେପଟେ ପାଟନାରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ଏନଡିଏ ୨୦୨ଟି ଆସନ ପାଇଥିବାବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୩୫ଟି ଆସନ ପାଇଛି ।
