କୋଲକାତା: ଜୀବନ ହାରିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଝିଆରୀ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୋଲକାତା ଆର୍ଜି କର ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜର ଜୁନିୟର ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟର ଝିଆରୀ ନିଜ ଘରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ ମୃତକ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପରଗନାର ଅଲିପୁରସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା କହିଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଘରେ ଏକା ଥିଲେ ମୃତକ
କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ପୀଡିତାଜଣକ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ଶରୀର ମିଳିବା ପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଏସଏସକେଏମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ସାବତ ମାଆ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବାଣ କିଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ମୃତକ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ।
