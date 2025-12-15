ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ଆଜି ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସଂଗଠନରେ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଭରିବାର ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ନିତିନ ନବୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ସରକାରରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ସହ ଦଳର ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ବ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Sydney Terror Attack : ଦୁଇଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
ପାଟନାର ବାଙ୍କୀପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପାଞ୍ଚଥର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ନିତିନ କାୟସ୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ସେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ସ୍ବର୍ଗତ ନବୀନ କିଶୋର ସିଂହଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ୨୦୦୬ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା (ବିଜେୱାଇଏମ୍)ର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ଏବଂ ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ସିକିମ୍ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ନିତିନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଉତ୍ସବ ମନାଇଛନ୍ତି।