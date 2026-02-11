ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହ ମହାସଚିବଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଣ୍ଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ବିଜ୍ନେସ୍ର ନିୟମ ୯୪ସି ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ଣ ୧ଟା ୧୪ରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପ୍ରାୟ ୧୧୮ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧୀ ସମର୍ଥନକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ପକ୍ଷପାତିତା ଓ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ କହିବାକୁ ନ ଦେବା ନେଇ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦର୍ଶାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମଣିକମ୍ ଟାଗୋର ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀମାନେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି,ବିରୋଧୀମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଔଚିତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗୃହରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆସିଛି, ଯାହା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସ୍ରେ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବା କହି ପରିହାସ କରିଛି। ଦସ୍ତାବିଜରେ ଭୁଲ ବର୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ଦର୍ଶାଇଛି। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଚିଠିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଫେବ୍ରୁଆରି ୪ରେ ଗୃହରେ ହୋଇଥିବା ହଙ୍ଗାମା ଉପରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।