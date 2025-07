ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ‌ରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲୋକସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ଏହା ପରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ଶାନ୍ତିରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଯାଇଛି।

ଭାରତ ଦେଖାଇଛି ଯେ, ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦର ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେନା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦର ମାଲିକମାନେ ଏବେ ବି ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନର ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଯାଇ ନଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲା। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଏୟାରବେସ୍ ଏବେ ବି ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, ଏହି ଅଧିବେଶନ ଭାରତର ଗୌରବ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଭାରତର ବିଜୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜୟୋତ୍ସବ କହୁଛି, ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ବିଜୟୋତ୍ସବ। ମୁଁ ଭାରତର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ପକ୍ଷ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦେଶର ୧୪୦କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ସହିତ ମୋର ସ୍ୱର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି।

#WATCH | PM Narendra Modi says, "Yesterday, our security forces brought the attackers of Pahalgam to justice by conducting Operation Mahadev..." pic.twitter.com/ptzel6rhxC — ANI (@ANI) July 29, 2025

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଅପରେସନ ମହାଦେବରେ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପହଲଗାମର ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ହସର ସହିତ ପଚରାଗଲା ଯେ ଗତକାଲି ଏହା କାହିଁକି ହେଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଅପରେସନ ପାଇଁ ସାବତ ମାସର କୌଣସି ସୋମବାରକୁ ବାଛିଥିଲେ କି?



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମେ’ ୯ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟ ୧ ହଜାର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯଦି ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଭାରତର କୌଣସି ଅଂଶରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶରେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା।



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆକ୍ରମଣ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ବିଶ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ହସୁଛି। ସେନାକୁ ବିରୋଧ, ସେନା ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକତା କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଣା ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଦେଶ ନିକଟରେ କାର୍ଗିଲ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଜାଣେ ଯେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଗିଲ ଦିବସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ।

ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେନା ଡୋକଲାମରେ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା, ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଦେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି। ପହଲଗାମର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାର ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଛି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛ, ଏହି ପଦ୍ଧତି କ'ଣ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ବି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ?

#WATCH | Operation Sindoor | PM Narendra Modi says, "No leader in the world told India to stop its operation. On the night of 9th May, the Vice President of America tried to talk to me. He tried for an hour, but I was in a meeting with my army, so I could not pick up his call.… pic.twitter.com/9EbkMcMiag — ANI (@ANI) July 29, 2025

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଆମେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବୁ। ଆମେ ଗୁଳିର ଜବାବ ଗୋଳାରେ ଦେବୁ। ଏହା ମେ’୯ ରାତିର କଥା। ୯-୧୦ ମେ’ରେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଏହା ଆମର ଉତ୍ତର ଥିଲା। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜବାବ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଦେବ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ, ଭାରତ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ।

ମୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଚାଲିଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସାହସିକତା କଳ୍ପନା କରେ, ତେବେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଆଜିର ଭାରତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଜିର ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଦେଶ ଦେଖୁଛି, ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ ଭାରତକୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ଅଟକାଇ ନାହାନ୍ତି। ୧୯୩ଟି ଜାତିସଂଘ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ତିନୋଟି ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିବୃତି ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱାଡ୍ ହେଉ, ବ୍ରିକ୍ସ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହେଉ, ଭାରତକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ମୁଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋ ଦେଶର ବୀରମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱକୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା ନାହିଁ।

ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ବିରୋଧୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶିରୋନାମା ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।

#WATCH | Discussion on Operation Sindoor: PM Narendra Modi says, "India has proved that nuclear blackmailing will not work anymore and neither will India bow down to this nuclear blackmailing. Pakistan's airbases and assets have suffered heavy damage. And to date, many of their… pic.twitter.com/gUvtGEEtrV — ANI (@ANI) July 29, 2025

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ତିନୋଟି ନୀତି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ଯଦି ଭାରତ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ନିଜ ଉପାୟରେ, ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ନିଜ ସମୟରେ ଜବାବ ଦେବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କୌଣସି ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଏବେ କାମ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ, ଆମେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସରକାର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଭାରତକୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଅଟକାଇ ନାହାନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ପହଲଗାମରେ ଘଟିଥିବା ନୃଶଂସ ଘଟଣା, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା, ତାହା ନିଷ୍ଠୁରତାର ଚରମ ସୀମା ଥିଲା। ଏହା ଭାରତକୁ ହିଂସାର ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଏହା ଭାରତରେ ଦଙ୍ଗା ବିସ୍ତାର କରିବାର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଦେଶ ଏକତା ସହିତ ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | PM Modi says, "Opposing the armed forces, negativity for armed forces has been the old attitude of Congress...Pull up all of Pakistan’s statements and the statements of those who are opposing us here, they are exactly the same with full stop and comma...The country is… pic.twitter.com/0p1MSQPtXa — ANI (@ANI) July 29, 2025

ଆମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ଲସିତ ବୋରଫାକନ ଏବଂ ରାଜା ସୁହେଲଦେବଙ୍କ ଦେଶ। ଆମେ ବିକାଶ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖି ନଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସାଲିସ୍ କରିଆସିଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ପିଓକେ କାହିଁକି ଫେରାଇ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଉତ୍ତର ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ନେହେରୁ ଜୀଙ୍କ କଥା ଉଠେ, କଂଗ୍ରେସର ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ।

