ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚୀନ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ଚୀନ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଆମେରିକା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନ୍ରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ବସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ଜେନେରାଲ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ବେଜିଂର ପରମାଣୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଚୀନ୍ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫାସରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହଡ଼ପ୍ ନୀତି ସିଧାସଳଖ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା, ସିଆଇଏ ଚୀନ୍ରେ ଏକ ଜାଲ ବୁଣିଛି। ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ କ୍ଷମତା ଏଥିରେ ଫସିଯାଇଛି। ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ଭୟ ଏବେ ବେଜିଂ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୀର୍ଷ ଚୀନ୍ ଜେନେରାଲ ଝାଙ୍ଗ ୟୁକ୍ସିଆ ଏବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ପରମାଣୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଲିକ୍
ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ଜେନେରାଲ ଝାଙ୍ଗ ୟୁକ୍ସିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାକୁ ଚୀନ୍ର ପରମାଣୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଜେନେରାଲ ସିଆଇଏ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି।
ଆମେରିକା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଜେନେରାଲ
ଜେନେରାଲ ଝାଙ୍ଗ ୟୁକ୍ସିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମେରିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଚୀନ୍ର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିବରଣୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ର ଜେନେରାଲ୍ ୟୁକ୍ସିଆ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ଏକ ବଡ଼ ରଣନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପରମାଣୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ବେଜିଂରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା।