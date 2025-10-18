ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବେଙ୍ଗାଲୁର ପୁଲିସ୍‌। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର। ଏବେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। 

ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ମହୋତ୍ସବ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଦୁଇ ମହିଳା ଉଷା ଏବଂ ଭରଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଦୁଇ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ସୁନା ଚେନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।

ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଷା ତାଙ୍କ ସୁନା ଚେନ୍ ଦୁବୃର୍ତ୍ତକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭରଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ଯୋଗାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା।

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତୁରନ୍ତ ୫୫ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ ସପ୍ତାହ ଧରି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ପୁଲିସ ୭୪ ଗ୍ରାମ ଚୋରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଗଣ୍ଡା ଘଟଣା ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମାରସିଙ୍ଗାନାହଲ୍ଲି ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଡୁଚେରୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଗୋଆ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ।

Bengaluru | bengaluru women