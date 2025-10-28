ଇସଲାମାବାଦ: ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆକାଶରେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ଆକୃତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ନୂତନ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।ପାକିସ୍ତାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଆକୃତିଟି ଏକ ଲେଣ୍ଟିକୁଲାର ମେଘ ଗଠନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କୋହ-ଏ-ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

Advertisment

ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ଡନ୍‌ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗୁ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଯୋଗୁ ରଙ୍ଗୀନ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Sudan massacre Un report: ସୁଦାନ ନରସଂହାରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର, ୟୁଏଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଆକାଶରେ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ତାହା ଏକ "ଲେଣ୍ଟିକୁଲାର ମେଘ ଗଠନ" ଥିଲା ଯାହା ଭୋର ସମୟରେ କୋହ-ଏ-ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ​​ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

"ଲେଣ୍ଟିକୁଲାର ମେଘ ଗଠନ" କ'ଣ ?

ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲେଣ୍ଟିକୁଲାର ମେଘଗୁଡ଼ିକ ଲେନ୍ସ-ଆକୃତିର ଅରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ତରଙ୍ଗ ମେଘ। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଏବଂ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପର୍ବତ ଉପରେ ସମାନ କିମ୍ବା ସମାନ ଦିଗରୁ ପବନ ବହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହୁଏ।  

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Maternal grandchildren have no birthright in ancestral property: ମାମୁଘର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ: ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ

ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମେଘଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ସମୟରେ ପାହାଡ଼ କିମ୍ବା ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଲିୱାର୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଠନ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନ କାଳ୍ପନିକରେ ଚିତ୍ରିତ ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିଆ ପରି ମନେହୁଏ। ଏହି ଲେଣ୍ଟିକୁଲାର ମେଘଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱରେ UFO (ଅଜ୍ଞାତ ଉଡ଼ନ୍ତା ବସ୍ତୁ) ଦେଖିବାର ଦାବି ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।