ଇସ୍ଲାମାବାଦ: ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ (Pakistan-Afganistan) ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ଏବଂ ୨୫ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୀମାପାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସ
ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର କୁରମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ୱାଜିରିସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, ପାର୍ବତ୍ୟମୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି
ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କହିଛି ଯେ "ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ନିଜ ମାଟିରୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି।" ସେନା କହିଛି ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ "ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।"
