ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରୁ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ  ନିୟମ ପାଳନ କରୁ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି।

Advertisment

ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶିବାନୀ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧି ଭଲ ଭାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶିବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଖୀ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଭାଇଙ୍କୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଦଳ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛୁ ଯେ, ସେମାନେ ଏପରି ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସେହି ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଖୀ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲାଣରେ କୌଣସି ଛାଡ଼ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରାହୁଲଙ୍କ 'ଭୋଟ୍ ଚୋରି' ଅଭିଯୋଗ: ବିରୋଧୀ ହେଲେ ଏକଜୁଟ

ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଦଳ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ଚାଲାଣ  କାଟିଛନ୍ତି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶିବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିୟମ ହେଉଛି ନିୟମ, ତେଣୁ ଚାଲାଣ କଟା ଯାଇଛି। 

ଚାଲାଣରେ କୌଣସି ଛାଡ଼ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛୁ। ଯିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟା କରାଯାଇଛି।  ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥି ପାଇଁ କେହି ମନା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ବିନା ଏସିଆ କପ୍-୨୦୨୫

delhi-police | violating-traffic-rule | Raksha Bandhan