India-Russia Summit : ଭାରତ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ଲାଗି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୨୦୩୦ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଟପିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତ-ରୁଷ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ସହଭାଗୀର ମୂଳଦୁଆ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶକ୍ତି।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ସହିତ ସହଯୋଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀତା ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ।
କଣ କହିଲେ ପୁଟିନ ?
ଭାରତ-ରୁଷ ବ୍ୟବସାୟ ଫୋରମରେ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ (Vladimir-Putin) କହିଛନ୍ତି, "ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିମାଣ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ୮୦% ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ, ରୁଷ-ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିମାଣ ୬୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ପାଖରେ ବୃହତ ଗ୍ରାହକ ବଜାର ଅଛି।" ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଭୌମ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରୁଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ବଡ଼ ବଜାର। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଖୋଲିବେ। ଭାରତରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଚାପରେ ନାହିଁ; ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଭାରତକୁ ଲାଭ ଦେଉଛି।"