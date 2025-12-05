ED Action on Anil Ambani : ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନିଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତଥା ଅନୀଲ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନି ଗ୍ରୁପ ମୁଖ୍ୟ ଅନୀଲ ଅମ୍ବାନିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) । ଇଡି ଅନୀଲଙ୍କ କମ୍ପାନିର ୧୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (RHFL), ରିଲାଏନ୍ସ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (RCFL), ଏବଂ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ।
ଇଡି ମୋଟ ୧୮ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିବା ନିବେଶରେ ଥିବା ଅଂଶଧନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Arun Govil: ଭାରତରେ ସମାନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ: ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ
ଜବତ ସଂପତ୍ତି
ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲିମିଟେଡ୍ ର ସାତଟି ସମ୍ପତ୍ତି, ରିଲାଏନ୍ସ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ର ଦୁଇଟି ସମ୍ପତ୍ତି, ରିଲାଏନ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ର ନଅଟି ସମ୍ପତ୍ତି, ରିଲାଏନ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ରିଲାଏନ୍ସ ଭେଞ୍ଚର ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମେସର୍ସ ଫି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମେସର୍ସ ଆଧାର ପ୍ରପର୍ଟି କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଗେମସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Animal Exchange: ସୁରଟରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଲେ ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀ