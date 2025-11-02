Bihar Assembly Elections : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ (PM Narendra Modi) ବିହାରର ଆରାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ଦେଶର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (ଆରଜେଡି) ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ପାକିସ୍ତାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜପରିବାରର ନିଦ ହଜିଗଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଆଘାତରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳି ପାରିନାହାଁନ୍ତି।"
ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଅଡ଼ୁଆ ରହିଛି : ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ସମୟସୀମା ପୂର୍ବରୁ, "ବଡ଼ ଖେଳ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।" ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ଆରଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆରଜେଡି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ "ଚାପ" ପକାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ରହିଛି, ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଆରଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଲଢ଼େଇ, ପରେ କ'ଣ ହେବ? : ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ବଢ଼ୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନକରି ଘୋଷଣାପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପରେ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ବିହାରର କୌଣସି ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
