ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ (ୟୁପି) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ୨୦୨୭ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା । ଏହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ବୈଠକରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ବିଭାଗ ପୁନର୍ଗଠନ, ନୂତନ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
୨୦୨୭ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକରେ ୨୦୨୭ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି,ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ମତାମତ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିର୍ବାଚନ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଉଷ୍ମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଯୋଗୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ଆଗମନ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଉଭୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରଜେଶ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋମବାର ବ୍ରଜେଶ ପାଠକ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନେକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଦଳବଦଳର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ନୂତନ ମୁହଁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
