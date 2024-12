ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ସଂସଦରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟି ନଥିଲା। ସଂସଦରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଭୀମ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସଂପର୍କିତ ବୟାନକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ସଂସଦରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଉକ୍ତ ସାଂସଦ ଜଣକ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ କିରନ ରିଜିଜୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ସଂସଦ ଦ୍ବାରା ନିକଟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ମୁକେଶ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଁ କହିବି ରାହୁଲ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବଳର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି କରି ପାରିବେ।

#WATCH | Delhi: Union Ministers Shivraj Singh Chouhan and Pralhad Joshi meet BJP MPs Pratap Chandra Sarangi and Mukesh Rajput at RML Hospital. They are admitted here after sustaining injuries during jostling with INDIA Alliance MPs. Both INDIA Alliance and NDA MPs were carrying… pic.twitter.com/O7Fciv2Uxa